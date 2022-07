Avropanın cənubunu irimiqyaslı meşə yanğınları bürüdü - VİDEO

Avropanın cənubunda yerləşən ölkələrin əksəriyyətində irimiqyaslı meşə yanğınları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nn təhlükəli vəziyyət Portuqaliyada və İspaniyada yaranıb.

Bir həftədir ki, davam edən yanğınlarla əlaqədar Portuqaliyada bir neçə kəndin əhalisi təhlükəli ərazilərdən təxliyə edilib. Məlumta görə, Portuqaliyanın materik ərazisinin 80 faizi meşə yanğınlarının riski altındadır.

İspaniyada isə alov 4 000 hektar meşə sahəsini məhv edib. Bu ölkənin bəzi ərazilərində havanın temperaturu 40°C-dən çox olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.