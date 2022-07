Rusiya ordusunun Ukraynanın Vinnitsa şəhərini raket atəşinə tutması nəticəsində ölənlərin sayı 25-yə çatıb. 100-ə yaxın sakin yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Məlumata görə, hücumun hədəfində ofis binası olub. Binaya 3 mərmi düşüb. Ətrafdakı binalara zərər dəyib. Hücumun Qara dənizdə yerləşən sualtı qayıqdan atılan “Kalibr” qanadlı raketlə təşkil olunduğu bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.