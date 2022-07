Ukrayna ordusu Donetsk istiqamətində ciddi itkilər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi belə məlumat yayıb. Məlumata görə, dənizdən atılan raketlərlə Zaporojya bölgəsində Ukrayna ordusuna məxsus müdafiə sistemləri məhv edilib. Rusiya ordusunun hücumu nəticəsində Ukrayna ordusuna məxsus 4 komanda mərkəzi və 3 silah anbarı məhv edilib. Həmçinin havada 2 təyyarə 12 pilotsuz uçuş aparatı vurulub.

