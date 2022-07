Milli Qəhrəman, 2020-ci ilin iyulun 14-də Tovuz döyüşləri zamanı qəhrəmancasına şəhid olmuş general-mayor Polad Həşimovun dayısı Knyaz Cəbiyev vəfat edib.

Bu barədə ailəyə yaxın olan jurnalist Ramilə Qurbanlı məlumat verib.

O bildirib ki, şəhid generalın dayısı Knyaz Cəbiyev bu gün dünyasını dəyişib.

