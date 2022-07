Bakı Metropoliteninin “Elmlər Akademiyası” stansiyasında sərnişinlərdən birinin halı pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, epilepsiya (qıcolma) xəstəliyindən əziyyət çəkən qadını özünü pis hiss edib. Metro və polis əməkdaşları ona ilkin tibbi yardım göstəriblər.

Daha sonra metropoliten əməkdaşları xanım sərnişin üçün təcili tibbi yardım briqadası çağırıb.

Özünü yaxşı hiss etdikdən sonra sərnişin yoluna davam edib.

