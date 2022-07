İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xameneinin xüsusi nümayəndəsi və İranın ali təhlükəsizlik şurasının katibi admiral Əli Şəmxani Azərbaycanda səfərdədir.

Metbuat.az "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, o, Azərbaycan Prezidenti yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi Ramil Usubovun dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdədir.

Əli Şəmxani, həmçinin İran-Azərbaycan əlaqələri, son regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə etmək üçün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək.

