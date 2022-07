Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 2022/2023-cü illər mövsümünün püşkatma mərasimi həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim AFFA-nın inzibati binasında, saat 15:00-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının yeni mövsümü 5 avqustda start götürəcək.

