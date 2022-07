Hindistanda qəribə hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ər, arvadının çiyninə çıxaraq, onu kənddə gəzdirməyə məcbur edib.

Hadisənin görüntülərinin sosial mediada yayılmasından sonra polis 9 nəfəri nəzarətə götürüb. Ərin iddiasına görə, arvadı ona xəyanət etdiyi üçün qadını belə cəzalandırıb. Kənd sakinləri isə kişinin davranışına mane olmayıb.

