Qızıl Aypara Cəmiyyəti prezidentinin müşaviri, İdarəetmə şurasının üzvü Nazim Məcidov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları məlumat yayıb. Belə ki, mərhum ötən gecə dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, N.Məcidov uzun illər Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

