İran Prezidentindən ŞOK TƏHDİD: Sizi peşman edərik

“ABŞ və müttəfiqlərinin hər səhvinə onları peşman edəcək sərt şəkildə qarşılıq verəcəyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisi belə açıqlama verib. O bildirib ki, İran bölgədə yaşana biləcək böhrana və təhlükəsizlik probleminə səssiz qalmayacaq. İranın indi daha güclü dövlət olduğunu ifadə edən Rəisi, Qərbi keçmişdə Tehrana qarşı etdiyi həmlələri təkrar etməməyə çağırıb.

İran Prezidentinin sərt açıqlamanı ABŞ lideri Co Baydenin Yaxın Şərqə səfəri ərəfəsində etməsi diqqət çəkib.

