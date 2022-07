Prezident Azərbaycanla Qırğızıstanın Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında memorandumu təsdiqləyib

“Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında” Memorandum təsdiq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb.

Sənədə əsasən, “Azərbaycan Respublikası və Qırğız Respublikasının Dövlətlərarası Şurasının yaradılması haqqında” 2022-ci il aprelin 20-də Bakı şəhərində imzalanmış Memorandum təsdiq edilib.

Bundan əlavə, Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında hava əlaqəsi haqqında” Sazişin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu da imzalayıb.

