6 yaşından sosial mediada yaradıcılıqla məşğul olan İsabella Barret adlı qız artıq milyonçudur.

Metbuat.az xəbər verir ki, 15 yaşlı qız sosial media vasitəsilə illik 2 milyon dollar qazandığını bildirib. Yeniyetmə bildirir ki, o əvvəlcə helikopterin qarşısında çəkdirdiyi foto ilə sosial mediada məşhur olub. İsabellə ardınca əsrarəngiz mənzərəli ərazilərdə fotolar çəkib. Bu məşhurluq reklam şirkətlərinin də diqqətini çəkib. Yeniyetmə indi model kimi də təkliflər alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.