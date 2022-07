Böhran aradan qalxır: Rusiyanın təklifi qəbul edildi

“Ukraynadan taxılın ixracını nəzərdə tutan yekun sənəd yaxında tamamlanacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi belə açıqlama yayıb. Bildirilib ki, Moskvanın İstanbuldakı görüşdə irəli sürdüyü təkliflər ümumilikdə dəstəklənib. Sənəddə taxılın ixracı zamanı təşkil edilə biləcək təxribatların qarşısını almaq üçün də təkliflər var.

Qeyd edək ki, İstanbulda Türkiyə, Rusiya və Ukrayna Müdafiə nazirlikləri ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib.

