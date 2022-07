Amerikalı iş adamı, milyarder İlon Maskın atası Errol Mask şok etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 76 yaşlı ata Mask 35 yaşlı ögey qızı Yana Bezuidenhautdan uşaq sahibi olduğunu bildirib. “The Sun” qəzetinə müsahibə verən Errol Mask əməlini belə əsaslandırıb:

“Daha çox uşaq sahibi olmasaq mədəniyyət çökəcək. Bu dünyada olmağımızın tək səbəbi yetişdirməkdir”.

Qeyd edək ki, Errol Maskın ögey qızından 5 yaşlı daha bir uşağı var.

