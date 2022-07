Rusiya ordusu Ukraynanın Vinnitsa şəhərində zabitlərin olduğu düşərgəni bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hərbi düşərgə yüksək dəqiqliyə malik raketlərlə hədəfə alınıb. Açıqlamaya görə, hücum zamanı 200-ə qədər ukraynalı hərbçi, 50-yə qədər xarici muzdlu döyüşcü məhv edilib. Həmçinin Zaporajya bölgəsində 70 ukraynalı hərbçinin olduğu hərbi hissə məhv edilib.

