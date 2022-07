Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen Azərbaycana gəlir.

Metbuat.az Avropa Komissiyasına istinadən xəbər verir ki, iyulun 18-də baş tutacaq.

Ursula von der Leyenin Bakıda bir sıra yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcəyi qeyd olunub.

