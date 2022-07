Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərinə Rusiya Beynəlxalq Əlaqələr Şurası və Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Ermənistan və Azərbaycandan olan politoloq-ekspertlərin görüşü keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşü Azərbaycan tərəfdən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi, Ermənistan tərəfdən "Orbeli" Təhlil Mərkəzi əlaqələndirib.

Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi, delimitasiya, nəqliyyat dəhlizləri və humanitar məsələlər müzakirə olunub.

