Belarusun Ukrayna ilə sərhədi yaxınlığındakı hava məkanında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Aerokosmik Qüvvələrinə məxsus A-50U təyyarəsi növbətçilik edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının yaydığı məlumatda bildirilib.

Bildirilib ki, rus təyyarəsi Volın və Polesye istiqamətlərində görünüb. Belarus hava məkanından Ukraynanın şəhər və kəndlərinə raket hücumlarının davam edəcəyi təhlükəsi var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.