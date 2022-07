Prezident: "Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik"

"Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev bu ilin altı ayının yekunlarına həsr olunan müşavirədəki yekun nitqində bildirib.

"Biz verdiyimiz bütün vədlərə həmişə sadiq olmuşuq, vədlərə əməl etmişik. Azərbaycan xalqına nə vəd vermişiksə, onu yerinə yetirmişik - bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi və sosial sahədə. Əminəm ki, biz bundan sonra da həmişə öz sözümüzə sadiq olacağıq, istədiyimizə nail olacağıq. Arzularımız da odur ki, ölkəmiz güclənsin, xalqımız daha yaxşı yaşasın", - İlham Əliyev qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.