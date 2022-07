ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) direktoru Uilyam Börns İrəvana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Sputnik Ermənistan” məlumat yayıb.

Onun yüksək səviyyəli görüşlər keçirəcəyi bildirilib.

Məlumata görə, U.Börnsün baş nazir Nikol Paşinyanla da görüşü planlaşdırılır.

