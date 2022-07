Bakıda zurnaçı bacısının oğlunun toyunda ifasını tamamlamadan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, oxu.az həmin hadisənin görüntülərini əldə edib.

Belə ki, hadisə Bakı kəndlərindən birində keçirilən toy məclisində baş verib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.