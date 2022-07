Təhsil İnstitutu suallarının əvvəlcədən paylaşılmasını araşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumdan məlumat verilib. Bildirilib ki, sosial media resurslarında riyaziyyat fənni üzrə test imtahanlarına dair səsləndirilən fikirlərlə bağlı Təhsil İnstitutu müvafiq araşdırmalar aparır.



Fənn müəllimləri və ekspertlərin iştirakı ilə aparılan araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

