Bir müddət öncə xəstəxanaya yerləşdirilən Əməkdar jurnalist Mais Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarı Vahid Mustafayev məlumat verib.



Ağır mədəaltı vəzi xəstəliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı jurnalist bu gün dünyasını dəyişib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.