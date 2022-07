Müəllimlərin işə qəbulu imtahanında maraqlı an yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov feysbuk hesabında paylaşım edib:

"Anası imtahanda olan körpə məktəb direktorunun otağında yatıb".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.