Rusiya ordusu son sutkada Xəzər dənizi regionundan Ukraynaya 6 raket atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb.

Altı ədəd “X-101” (X-555) raketi “Tu-95MS” bombardmançı təyyarədən atılıb. Saat 16:30 radələrində Dnepropetrovsk vilayətinin Zaporojye şəhərində Hava Hücumundan Müdafiə Bölmələri tərəfindən dörd raket məhv edilib. Digər iki raket isə Çerkassı vilayətindəki boş əraziyə düşüb.

