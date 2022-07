Sağlamlığımda heç bir ciddi problem yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Axar.az-a açıqlamasında xəstə olması barədə yayılan xəbərlə bağlı danışan millət vəkili Aqil Abbas deyib.

O, xəstə olmadığını bildirib:

"Sadəcə ayağım şişib. Bu məndə hər il baş verir. 20 gün davam edir və keçib gedir. Ayağın şişməsi nə vaxtdan xəstəlik hesab olunur?"

