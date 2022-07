Müğənni Səidə Sultan konsertdə çətin anlar yaşayıb.

Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, səhnəyə çıxan xanım heyranı sənətçini qucaqlamağa başlayıb. Daha sonra isə pərəstişkar onu buraxmaq istəməyib.

Mühafizəçilər də fanatı səhnədən endirməkdə çətinlik çəkib.

