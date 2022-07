Çinin Siçuan vilayətində baş verən daşqınlar nəticəsində 6 nəfər ölüb, 12 nəfər itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sina" informasiya portalı xəbər verib.

Məlumata əsasən, fövqəladə vəziyyət Beyçuan-Tsyan Muxtar Dairəsi ərazisində güclü yağışlar səbəbindən yaranıb. Bəzi yerlərdə yollara və elektrik xətlərinə ciddi ziyan dəyib.

Hazırda itkin düşənlərin axtarışı davam etdirilir.

