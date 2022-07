Əməkdar artist Cavanşir Məmmədov toy qiymətini açıqlayıb.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu haqda "Elgizlə izlə" proqramında danışıb.

"Palatkadan çıxmış adamlarıq, hər yerə gedirik. Nə qədər "mən, mən" deyərlər. Qrupla toya getmişəm, amma 5 min üzü görməmişəm. 15 nəfərlik adamla 3500 manata gedirik. İnsanları incitməmişəm" deyə, C.Məmmədov söyləyib.

