Prodüser Təranə Səmədova yeni fotoları ilə müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, bu dəfə çimərlik geyimində şəkilləri ilə gündəmə gəlib. Təranənin yanında qızı Suel də yer alıb.

Ana olmağa hazırlaşan Təranə hamiləliyinin doqquzuncu ayında olduğunu vurğulayıb.

