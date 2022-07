7-ci mikrorayon ərazisində, Dərnəgül metrosunun yaxınlığında yanğın başlayıb.

Metbuat.az Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, “Dərnəgül” metrosu yaxınlığında təkər tullantıları yanır.

Hal-hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir.

