Tanınmış teleaparıcı Elman Bakuvi bu gün subaylığa əlvida deyir. Hər zaman sadəliyi ilə diqqət çəkən aparıcının bəy maşını da sadəliyi və qeyri-adiliyi ilə göz oxşayıb. "Bəy-gəlin maşını" üçün seçdiyi "Volqa qaz-21" markalı maşın görənlərə nostalji hisslər yaşadıb.



Metbuat.az demokrat.az-a istinadən toy karvanından görüntüləri təqdim edir:

Qeyd edək ki, Elman Bakuvi "Space TV"nin əməkdaşı Vüsalə Hacıyeva ilə ailə həyatı qurur.

