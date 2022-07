Qəbələdə intihar hadisəsi olub.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Nohurqışlaq kəndində baş verib.

Kənd sakini 23 yaşlı Abdurrahmanlı Aysun yaşadığı evdə özünü asıb.

Məlumata görə, mərhum bir müddət əvvəl rəsmi nikaha daxil olub. Onun bu gün toyu olacaqmış.

Faktla bağlı Qəbələ rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

