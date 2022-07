Toy günü faciəvi şəkildə ölən Aysunun FOTOSU

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Qəbələ rayonunun Nohurqışlaq kəndində intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün toyu olacaq 23 yaşlı Aysun Abdurrahmanlı yaşadığı evin zirzəmisində özünü asıb.

Aysun 2 ilimiş nişanlıymış. Bir neçə gün öncə nikahı və qız toyu olub.

Axşamdan toya hazırlıq görüldüyü üçün evdəkilər oyaq olub. Səhərə yaxın Aysunun evdə olmadığını görüb axtarmağa başlayıblar. Saat 5 radələrində isə onun cansız bədənini zirzəmidə tapıblar. Qızın nə üçün intihar etdiyi isə hələlik məlum deyil.

Qeyd edək ki, bir müddət öncə Aysunun əmisi qızı da özünü güllələyərək intihar edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.