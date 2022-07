Quba rayonunda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Xırt kəndində qeydə alınıb.

"UAZ" markalı avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib

Fakt araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.