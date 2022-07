Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə aparılan testlərin sayı 7 milyonu ötüb.

Metbuat.az Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargaha istinadla xəbər verir ki, indiyədək aparılan testlərin sayı 7 milyon 2 min 575-ə bərabərdir.

Son sutkada isə 2 min 893 test icra olunub.

