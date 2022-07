Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün səhər saat 06:30 radələrində içərisində 4 nəfər Yevlax Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşı olan "Fiat" markalı xidməti avtomobil Kür çayına aşıb.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən bildirir ki, hadisə nəticəsində polis serjantı Kamran Məmmədov həlak olub.

Həlak olan polisi fotosunu təqdim edirik:

