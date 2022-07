ABŞ-ın Kaliforniya ştatının sakini yatmaq istəyərkən inanılmaz hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Trejo adlı sakin yastığa uzanarkən narahatlıq hiss edib. O, yastığın altına baxanda heyrətə gəlib. Yastığın altında uzunluğu 7 metrə çatan ilan olub. İlanın yaxınlıqda yaşayan sakinlərdən birinə aid olduğu güman edilir. İlanın sahibi axtarılır.

