Paytaxt küçələrinin birində qəzadan sonra sürücülər arasında əlbəyaxa dava düşüb.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzadan sonra əsəblərini cilovlaya bilməyən sürücülər dalaşıb.

Xanım sürücü isə əlində telefon təhqiramiz ifadələr işlədib və sonda digər sürücünü vurmağa cəhd göstərib.

