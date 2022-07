Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) Mərkəzi Aparatında yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, Nurlan Qələndərli hakim partiyanın İnformasiya texnologiyaları və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri təyin olunub.

Qeyd edək ki, N.Qələndərli son təyinata qədər “Yeni Azərbaycan” qəzetinin şöbə redaktoru işləyib.



Gülər Seymurqızı

