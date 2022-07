Daha bir azərbaycanlı Ukraynada gedən döyüşlər zamanı həlak olub.

Metbuat.az Ukrayna mətbuatına istinadən xəbər verir ki, könüllü olaraq orduya qoşulan Kərim Qulamov həlak olub.

Əslən Lənkərandan olan həmyerlimiz Kərim Qulamov İrpendə yaşayıb. O, Ukraynanın M1 musiqi kanalında çalışıb.

Qeyd edək ki, 26 iyul tarixində Kərimin 35 yaşı olmalı imiş.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.