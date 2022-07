Ünvanlı yardımın orta aylıq məbləği artıb

Azərbaycanda digər sosial ödənişlər kimi, ünvanlı dövlət sosial yardımların məbləği də artmaqda davam edir.

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bu ilin birinci yarımilində ünvanlı sosial yardımın hər ailəyə düşən orta aylıq məbləği ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 35 faiz artaraq 347 manata çatıb.

Qeyd edək ki, ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsi məqsədilə ehtiyac meyarının həddi də ötən ilki 170 manatdan bu il 200 manata çatdırılıb.

Hazırda 40 min ailə üzrə 173 min nəfər ünvanlı dövlət sosial yardımı proqramı ilə əhatə olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.