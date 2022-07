Bu kateqoriyadan olan uşaqlara bağçalara qəbul zamanı üstünlük veriləcək - SİYAHI

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində onlayn qeydiyyat zamanı bir sıra kateqoriyadan olan uşaqlara qəbul zamanı üstünlük hüquqları veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin kateqoriyaya aşağıdakı qrupları aiddir:

- şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi iştirakçılarının və əlillərinin övladları;

- tək işləyən valideynlərin övladları;

- I və II qrup əlillərin övladları;

- hərbi xidmətdə olan valideynlərin övladları;

- təhsilalan anaların övladları;

- çoxuşaqlı ailələrdən olan uşaqlar;

- qəyyumluqda olan uşaqlar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.