Bakıdakı istirahət mərkəzinin balıq "siyasəti": Tutulan hər 1 kq balıq üçün 10 manat ödəniş tələb olunur - FOTO

Bakıda insanların səmərəli vaxt keçirmək üçün üz tutduqları məkanlardan biri də "Omar Atçılıq Mərkəzidir". Bu məkanın maraqlı yerləri, xoş ab-havası olduğu qədər cib yandıran qiymətləri də var.

Metbuat.az-ın qaynar xətti ilə əlaqə saxlayan oxucu bildirir ki, sözügüdən mərkəzin atçılıqdan əlavə balıqçılıq hissəsi də mövcuddur. Təkcə balıq tutmaq üçün girişdə 5 manat ödəməkdən əlavə, vətəndaşdan hər tutulan balığın kiloqramına görə də 10 manat ödəniş tələb olunur.

Mərkəzin bu qiymət siyasəti ilə bağlı onlara sorğu göndərsək də, cavab ala bilmədik.

Bundan əlavə, istirahət mərkəzində həftəsonu və həftəiçi qiymətlərdə də fərqlilik var. Məsələn, atçılıq bölməsində atla gəzinti üçün həftəiçi 3 dairə 10 manatdırsa, həftəsonu 2 dairə 10 manat olur.

Gülər Seymurqızı

