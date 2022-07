ABŞ-ın Nevada ştatında iki yüngül mühərrikli təyyarə havada toqquşub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı 4 nəfər həyatını itirib. Məlumata görə, təyyarələrdən biri hava limanına enməyə hazırlaşarkən digər təyyarə ilə toqquşub. Nəticədə təyyarələr yerə çırpılıb.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

