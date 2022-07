İsveçrənin "Sürix" komandası Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi UEFA Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyunu üçün rəqib kollektiv ötən gün axşam saatlarında Azərbaycana çatıb.

Komanda bu gün səhər yeməyindən sonra qısa şəhər gəzintisinə də çıxıb.

Qeyd edək ki, iyulun 19-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20:00-da başlayacaq. Cavab matçı iyulun 27-də olacaq.

