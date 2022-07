“Qarabağ” FK Portuqaliyanın “Santa Klara” klubundan Julio Romaonu transfer edib.

Metbuat.az "Qarabağ"ın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, braziliyalı dayaq yarımmüdafiəçi ilə 4 illik müqavilə imzalanıb.



Julio Romao komandada 6 nömrəli formanı geyinəcək.

