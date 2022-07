Rusiya hərbçiləri Ukraynada öz təyyarələrini vurublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, gecə saatlarında ruslar “Su-34” təyyarəsini səhvən atəşə tutublar.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi öz-özünə atəş açmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.