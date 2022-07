Prezident bu şəxsə Gömrük Komitəsində yüksək VƏZİFƏ VERDİ

Şahin Soltan oğlu Bağırov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini təyin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”də edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Sərəncamla Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin olunanadək həmin vəzifənin müvəqqəti icrası Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini Şahin Soltan oğlu Bağırova həvalə edilib.



Bundan başqa, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki birinci müavini olacaq. Bu barədə Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi haqqında Əsasnamə”də edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.

Qeyd edək ki, Prezidentin sərəncamı Səfər Mehdiyev DGK-nin sərdi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan əvvəl DGK-nın sədrinin 1 nəfər birinci müavini, 4 müavini olub.

