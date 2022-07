Avropa Komissiyasının Prezidenti Azərbaycanda səfərdədir

Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Lyayen Azərbaycana səfərə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının rəhbəri "Twitter" platformasında yazıb.

“Aİ daha etibarlı enerji təchizatçılarına müraciət edir. Bu gün mən Azərbaycanda yeni saziş imzalamaq üçün gəlmişəm. Məqsədimiz bir neçə il ərzində Azərbaycandan Aİ-yə qaz nəqlini iki dəfə artırmaqdır. Azərbaycan tədarük təhlükəsizliyimiz və iqlim neytrallığına gedən yolda həlledici tərəfdaş olacaq”, - o, paylaşımda bildirib.

